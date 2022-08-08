العثور على جثة عامل نظافة ملقاة في أرض زراعية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

عثر الأهالي على جثة مواطن ملقاة داخل الأراضي الزراعية بنطاق قرية أبو شنب، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية أبو شنب بنطاق المركز بالعثور على جثة ثلاثيني مقتولاً وملقى وسط الأراضي الزراعية، بعد بدء تحلل الجثة وتصاعد رائحة كريهة منه.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم أنور المصري رئيس المباحث إلى مكان العثور على الجثة، وتبينّ أنّها لشاب يدعى عيد.ع.د، 32 سنة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، والجثة في مراحل التحلل، وتبينّ أنّه مبلغ باختفاءه منذ عدة أيام.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة وتحديد وقتها، وعمّا إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وإعداد تقرير كامل ومفصل لجهات التحقيق لإتخاذ اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.