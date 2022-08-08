العثور على جثة شاب غارق في مياه بحر يوسف بالفيوم

عثر الأهالي علي جثة شاب غريقا ببحر يوسف في مدينة الفيوم، بمنطقة قحافة في نطاق قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، أمام مطعم الطيب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغاً من أهالي قرية سنوفر، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، غارقاً في مياه بحر يوسف أسفل الطريق الدائري، أمام أحد المطاعم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان العثور على الجثة، وتبينّ أنّها لشخص يدعى علي إبراهيم.ع.ص، 30 سنة، ومقيم قرية سنوفر، ومتوفي إثر غرقه في المياه في ظروف غامضة

وتم انتشال الجثة، واستدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وإيضاح هل هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثة، وظروف غرقها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.