الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 300 ألف مواطن بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي لـ 297 ألفا و913 مواطنا، في الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 200 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، وذلك بكافة تخصصات العيون، والتي تضم (شبكية، قرنية، مياة بيضاء، مياء زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، الأمراض الجينية).

وتابع أنه تم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية والماسح المقطعي، بالشبكية والعصب البصري، وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ 13 ألف و595 مواطن، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم إجراء 12 ألف و263 عملية جراحية، بمعدل من 30 إلى 40 جراحة يوميًا، تنوعت بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين).

ولفت إلى أن عيادتي (الباطنة والأسنان) استقبلت 10 آلاف و165 مواطنا، وذلك لتوقيع الفحص الطبي، كإجراء طبي روتيني قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية، علاوة على سحب ما يقرب من 21 ألف و803 عينات، وتحليلها بمعامل المعهد، بينما تردد على قسم الاستقبال 40 ألف و87 مواطن.

وأكد الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد يتعاون مع الجمعيات الخيرية، كما يوفر عيادة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم خدمات الفحص الطبي والعلاجي بالمجان.

واستطرد «السودة» أن للمعهد دور بحثي وتعليمي من خلال تدريب شباب الأطباء لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمعهد وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان الغنيمي مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، إن المعهد يضم أول مركز متخصص لعيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط، وهو مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات الفحص الطبي والعمليات الجراحية، حيث حيث يضم كاميرا «Ret cam» المتخصصة في تصوير شبكية العين، وتصوير شبكية عيون الأطفال بالصبغة، منذ اليوم الأول للولادة، كما يضم 10 عيادات، و3 غرف عمليات مجهزة، والتي استقبلت 25 ألفا و564 طفلًا، خلال النصف الأول من عام 2022.

وأضافت «الغنيمي» أن السعة السريرية للمعهد تصل إلى 71 سريرا، منهم 15 سرير عناية (مركزة، ومتوسطة) موضحة أن جميع الخدمات والرعاية الصحية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، ومرورًا بالخدمات التشخيصية (التحاليل، والأشعة) ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة والطابع الخاص.