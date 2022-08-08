الصحة: تفعيل خدمة الإقلاع عن التدخين فى 14 عيادة بمستشفيات أمانة الصحة النفسية

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 22 عيادة جديدة متخصصة في الصحة النفسية للمرأة بجميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بمحافظات الجمهورية، حيث قدمت هذه العيادات خدماتها لـ 350 سيدة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تطوير مستشفى الدميرة بمحافظة الدقهلية، بزيادة عدد الأسّرة إلى 80 سريرا، كما انتهت المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بورسعيد، بنسبة 100%.

وقال «عبدالغفار»، إن الأمانة العامة للصحة النفسية، نظمت العديد من الفعاليات في كافة محافظات الجمهورية، للتوعية بالصحة النفسية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، من خلال عقد العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب الرسائل التي يتم نشرها عبر صفحات وزارة الصحة والسكان، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الأمانة العامة للصحة النفسية قدمت خدمات التدريب للفريق العلاجي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في تخصص (النساء والتوليد) حول كيفية التعامل مع الأمراض النفسية المصاحبة لفترات الحمل والرضاعة، إلى جانب تدريب العاملين في عيادات صحة المرأة، على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للمرأة المعنفة.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أنه تم افتتاح أول قسم داخلي لمرضى الإدمان بمستشفى بني سويف، وقسم داخلي للمراهقين (بنين) في مستشفى المنيا، بالإضافة إلى افتتاح عيادات مستشفى ميت سراج لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وافتتاح وحدة للأطفال بمستشفى سوهاج.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم التنسيق مع 14 مستشفى تابعا للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتشغيل خدمة الإقلاع عن التدخين، بمشاركة 18 عيادة متنقلة في مستشفيات (المعمورة – مصر الجديدة – شبين الكوم – مركز عباس حلمي- مركز علوان).

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى مشاركة الأمانة مع اللجنة العلمية الوطنية لمكافحة الإيدز المختصة بوضع الدليل الاسترشادي الخاص بعلاج الإيدز، وتوفير العلاج اللازم للحالات المكتشفة بالتنسيق مع البرنامج الوطني للفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

ولفتت «منن» إلى تدشين مبادرة لتطعيم مرضى الإدمان، ضد الفيروس الكبدى بي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبدء في توفير العلاج من خلال عيادات الفيروسات في مستشفيات الأمانة.

ونوهت «منن» إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إطلاق مشروع المرصد الوطني للإدمان في حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.