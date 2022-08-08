اليوم السابع
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مع دفع الفرق..

السكة الحديد تسمح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية بالسفر على المكيفة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:09 ص
السكة الحديد تسمح لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية بالسفر على المكيفة محطة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتباراً من الشهر الجارى، السماح لحاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية تحيا مصر ( قطاع عام – قطاع خاص – كيلو مترى)، وكذلك حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة تهوية ديناميكية بالسفر على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة، مع دفع فرق الأجرة على أن يتم الحجز من شبابيك التذاكر المميكنة.
 
وأكدت السكة الحديد، على أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر أو تهوية ديناميكية)، بدون حجز فرق درجة السفر بالقطارات الدرجة الثالثة المكيفة الجديدة يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالإضافة إلى الغرامة المقررة . 
 
 

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