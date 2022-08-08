الرى: تأهيل ترع بأطوال 2803 كيلومتر بتكلفة 10 مليارات جنيه

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى لإستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

وصرح عبد العاطى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى ، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، موضحاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح أنه يجرى العمل على تنفيذ 368 مشروع بمحافظات الصعيد ، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى ، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت المائية ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2803 كيلومتر بتكلفة 10.10 مليار جنيه وجارى تأهيل ترع بأطوال 1776 كيلومتر بتكلفة 6.40 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بخلاف 1216 كيلومتر جارى الطرح والترسية لها بقيمة حوالى 4 مليار جنيه ، بالإضافة لاعمال تطوير الري وتأهيل المساقي بقيمة 424 مليون جنيه.

و تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد ، كما يجرى تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتأهيل محطات الرفع بقيمة 621 مليون جنيه ، وتنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول بقيمة 371 مليون جنيه ، وتنفيذ أعمال حفر للآبار الإستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة 757 مليون جنيه ، وتنغيذ أعمال للصرف المغطي ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 358 مليون جنيه ، فضلا عن أعمال حماية جوانب نهر النيل بقيمة 17 مليون جنيه ، بالإضافة للأعمال المساحية التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى .. فقد تم إزالة ما يقرب من 24 ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى 2.40 مليون متر مربع حتى تاريخه.

وقد سبق للوزارة إنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.