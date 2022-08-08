الرئيس اللبنانى يبحث مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة.



جاء ذلك خلال اجتماع ترؤسه اليوم في قصر بعبدا بحضور وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والشئون الاجتماعية هكتور الحجار.



وعقب الاجتماع، قال الحجار إن الاجتماع ركز بشكل أساسي على بحث موضوع النازحين السوريين والتطورات التي حصلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مؤكدا أن هناك توافقا مع الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودتهم.



وأضاف أن اللقاء شهد أيضا تنسيق المواقف على أمل عقد بعض اللقاءات خلال الأسبوع المقبل لأنهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساسية في خطة العودة.



وأكد الحجار أن التواصل مع السلطات السورية لم ينقطع على الإطلاق، مشيرا إلى أنه ليس من الضرورة الإعلان عنه كلما حصل، موضحا أن سوريا دولة شقيقة وقريبة الى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، مشيرا إلى أن سوريا لديها سفارة بلبنان وتربط البلدين علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل او العلاقات يوما على الاطلاق.