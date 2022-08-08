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الرئيس العراقي يشيد بجهود بابا الفاتيكان الداعمة لأمن واستقرار بلاده

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:22 م
الرئيس العراقي يشيد بجهود بابا الفاتيكان الداعمة لأمن واستقرار بلاده الرئيس العراقى برهم صالح
كتب: أحمد جمعة

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أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، بجهود بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الداعمة والحريصة على أمن واستقرار العراق وترسيخ ثقافة المحبة والتسامح بين الشعوب.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي اليوم، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، والتنسيق المشترك لتعزيز ثقافة التعايش والحوار والتلاقي من أجل إرساء السلام.

 

 


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