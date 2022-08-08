اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:13 م
الرئيس السيسى: مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من رئيس الوزراء الاسرائيلى يائير لابيد.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن بالغ التقدير  لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الايام الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الاوسط. 
ومن جانبه، أشار الرئيس، إلى أن مصر قامت بجهود ومساعٍ حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس".
كما أكد الرئيس أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية انهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التى من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.

السيسي

الرئيس السيسي

إسرائيل

غزة

عاجل

مصر السند



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:09 م

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لجهود جهاز الخدمة الوطنية فى مجال توطين الصناعة.. ويوجه بنقل التكنولوجيا الحديثة والتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات خاصة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 05:33 م

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 05:24 م

بالأسماء.. قرار جمهورى بترقية 368 بالنيابة العامة

الأحد، 07 أغسطس 2022 05:20 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة