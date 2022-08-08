اليوم السابع
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الرئاسة الروسية تدعو الدول الغربية للتأثير على أوكرانيا لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:57 م
الرئاسة الروسية تدعو الدول الغربية للتأثير على أوكرانيا لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية دميتري بيسكوف
أ.ش.أ

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دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف الدول الغربية للتأثير على السلطات الأوكرانية لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "نأمل أن تستخدم تلك الدول، التي لها تأثير مطلق على القيادة الأوكرانية،هذا التأثير لمنع استمرار مثل هذه الهجمات " .

وأضاف بيسكوف، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن إجراء استفتاءات في المناطق الجنوبية لبلاده سيغلق أي فرصة لروسيا للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر: " أن سكان هذه المناطق لديهم هذه الخطط، ومن الضروري أن نفهم من يخاطب زيلينسكي في هذا التصريح". وتابع:"هل زيلينسكي يخاطب مواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة أو مواطني روسيا، إذا كان يخاطب المواطنين الروس، ففي هذه الحالة هو يطلب العنوان الخاطئ " .

 


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