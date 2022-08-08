اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:44 م
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الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية فى حدائق القبة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:28 م
الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية فى حدائق القبة حريق.. ارشيفية
كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

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شب منذ قليل حريق داخل فى سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، مما أدى إلى انتشار وامتداد النيران إلى كافة أرجاء الشقة المقامة على اخر دورين فى العقار، تم إخطار إدارة الحماية المدنية، ورجال الإسعاف، وشركة الغاز لقطعه عن العقار حتى لا يساعد على امتداد النيران إلى باقى العقار.
 
على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
كما تم الدفع بث سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أية إصابات نتيجة حالات الاختناق التى تنتج عن الحريق، كما تم قطع الغاز الطبيعي عن العقار بالكامل.
 
كما تم فرض كردون امنى بمحيط المنطقة وعمل تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لعدم إعاقة عمل رجال الحماية المدنية فى السيطرة وإطفاء الحريق.
 
 

نشوب حريق

الحماية المدنية

إخماد النيران

حدائق القبة



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