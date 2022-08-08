"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا فى خاركوف

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا وتدمير 14 مركبة ومدرعة خلال قصف بصواريخ فائقة الدقة في منطقة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الضربات فائقة الدقة أصابت نقاط الانتشار المؤقتة للواء الآلي رقم 92، والكتيبة رقم 122 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 113 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أسفر عن مقتل 150، وتدمير 14 مركبة وعربة مصفحة.

وأشار إلى أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين في مناطق قرى "بيلوغوركا" بمنطقة خيرسون و"بافلوفكا" بمنطقة نيكولاييف، علاوة على تدمير 14 مركبة جراء الضربات الجوية على المواقع القتالية للكتيبتين 105 و106 من اللواء الآلي رقم 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولفت المتحدث إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 مسيرات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق قرى "كيريليفكا" و"ماندريكينو" و"كرابيفنيتسكوي" في دونيتسك، و"بارفينكوفو" و"دولجينكوي" و"سافنتسي" بمنطقة خاركوف، و"بارفينوك" في منطقة خيرسون".

كما تم اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في الجو بمنطقة قرى "بروديانكا" بمنطقة خاركوف، و"نوفايا كاخوفكا" بمنطقة خيرسون".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 263 طائرة مقاتلة و145 مروحية و1708 طائرات مسيرة.

وذكرت أنه تم أيضا تدمير 363 منظومة مضادة للطائرات، و4269 دبابة ومدرعة، و791 راجمة صواريخ، و3276 مدفع هاون، و4774 من المركبات العسكرية الخاصة.

كانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس منطقة زابوروجيه (وهي مدينة في أوكرانيا) يفجيني باليتسكي أنه وقع على مرسوم بشأن الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المنطقة للأراضي الروسية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن باليتسكي وقع على المرسوم خلال منتدى الحركة الاجتماعية لمنطقة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، الذي انعقد اليوم الاثنين في ميليتوبول، وبحضور أكثر من 700 مندوب من جميع أنحاء المنطقة.

ووافق جميع الحاضرين بالإجماع على إجراء الاستفتاء حول إعادة توحيد منطقة زابوروجيه مع روسيا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.