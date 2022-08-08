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الدفاع الروسية: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا "إرهاب نووى"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 08:00 م
الدفاع الروسية: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا "إرهاب نووى" الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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اتهمت وزارة الدفاع الروسية نظام كييف بارتكاب إرهاب نووي بإطلاق الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيا النووية.


وأشارت الوزارة الروسية - في بيان اليوم الاثنين إلى تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيا إلى 500 ميجاوات لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.


وأكد البيان وقوع أضرار في خط "كاخوفسكايا" للضغط العالي، الذي يمد منطقتي زابوروجيا وخيرسون بالكهرباء، نتيجة القصف الأوكراني. 


وأوضحت الوزارة الروسية أنها وجهت ضربات صاروخية على قواعد القوميين الأوكرانيين في خاركوف، حيث أسفر هذا القصف عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأوكراني وهروب جماعي للمرتزقة، مشيرة إلى أن القوميين الأوكرانيين يحاولون تعويض الخسائر بشكل عاجل من خلال إجبار سكان خاركوف على الانضمام إليهم.


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