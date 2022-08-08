الخميس القادم.. جوتيريش يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية خلال زيارته للعاصمة سول

كتبت: هند المغربي

يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس القادم 11 أغسطس، مع رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك-يول"، وذلك خلال زيارته للعاصمة سول، وفقا للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم المكتب "كانج إن-سيون" إن الرئيس "يون سيوك-يول" سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرة إلى أن جوتيريش يزور كوريا الجنوبية لأول مرة منذ زيارته الأخيرة لحضور افتتاح الأولمبياد الشتوية في بيونج تشانج 2018.

ومن المتوقع اجتماع الأمين العام جوتيريش مع كبار مسئولي الحكومة لمناقشة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وسبل النزع النووي فيها، ويتركز الاهتمام حول إمكانية إجراء النقاش حول قضية تقديم الدعم الإنساني لكوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة إن الرئيس "يون" سيناقش مع جوتيريش القضايا الدولية التي تشمل الأوضاع السياسية في شمال شرق آسيا، واستعدادات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخطط انعقاده في الشهر القادم في نيويورك.