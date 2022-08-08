الخارجية الصينية: نقدر جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة

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أعرب وانج وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية عن تقديره لجهود الجانب المصري للتوصل إلى وقف إطلاق للنار في غزة.. واصفا الوضع بأنه مازال هشا في الوقت الحالي مطالبا جميع الأطراف، بخاصة الجانب الإسرائيلي، بممارسة ضبط النفس، واتباع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتجنب تصعيد التوتر مرة أخرى ، والحفاظ على استقرار الوضع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم أن بكين تعارض بشدة وتدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين حيث تسبب الصراع الأخير بين إسرائيل وفلسطين في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مؤكدا أن السبب الأساسي للصراعات المتكررة بين إسرائيل وفلسطين هو غياب تطبيق حل الدولتين والإنكار طويل الأمد للنداء المشروع للشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة.

وأكد أن الصين تدعو إلى مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية وتأثيراً على نطاق أوسع للعمل من أجل حل دائم وعادل لقضية فلسطين على أساس حل الدولتين وأنها ستواصل دعمها القوى للفلسطينيين في قضيتهم العادلة لاستعادة حقوقهم المشروعة وستواصل بذل جهود دؤوبة من أجل ذلك.