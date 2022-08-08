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الخارجية الروسية: نرحب بجهود الوساطة المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:11 ص
الخارجية الروسية: نرحب بجهود الوساطة المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة غزة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، ترحيب موسكو بجهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة، كما رحب بجهود الوساطة المصرية.

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف إطلاق النار مساء أمس.

وكان قد أفاد مصدر مسئول، أنه فى إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية فى قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى وفى ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من ساعت 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 ( بتوقيت فلسطين).

وتبذل مصر جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.


روسيا

الخارجية الروسية

حركة الجهاد الإسلامي

مصر

غزة



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