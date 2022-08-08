الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق في محل مأكولات بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في محل مأكولات بدائرة قسم شرطة العبور، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، كما انتهت القوات أيضا من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمحل مأكولات دائرة قسم شرطة العبور.

على الفور، جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد للحريق للمباني المجاورة، فيما انتهت القوات من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخري، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.