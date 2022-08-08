الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس وتؤكد استمراره حتى 15 أغسطس الجارى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بدءاً من شهر أغسطس الجاري، مُشددةً على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.
الحكومة تنفى إغلاق باب التحويلات بين المدارس وتؤكد استمراره حتى 15 أغسطس الجارىالإثنين، 08 أغسطس 2022 11:23 ص
اجتماع مجلس الوزراء
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