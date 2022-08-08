اليوم السابع
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الحكم في قضية قتل شاب بسبب نزول حصانه أرضا زراعية ببنها سبتمبر المقبل

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:32 ص
الحكم في قضية قتل شاب بسبب نزول حصانه أرضا زراعية ببنها سبتمبر المقبل محكمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، تأجيل نظر قضية مقتل الشاب محمود، ابن منطقة عزبة الزراعة دائرة قسم شرطة أول بنها، بسب نزول الحصان الخاص به في أرض ملك للجاني، فتعدى عليه المتهم بشومة أودت بحياته، لجلسة السادس من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
 
وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا، من مأمور قسم أول بنها، يفيد بنشوب مشاجرة في دائرة القسم، ووجود متوفى.
 
جرى إخطار مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه، ويدعى: محمود - 18 عاما، وآخر يدعى: حاتم؛ بسبب نزول حصان الأول، في أرض الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها الثاني، على الأول، بالضرب بشومة؛ ما أحدث به إصابات بالغة أدت لوفاته.
 
وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية للنظر في شأنه.

 


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