الحبس سنة لعاطل استغل الشبه مع شقيقه وسحب 10 آلاف جنيه من حسابه بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل لعاطل، استغل الشبه الكبير بينه وبين شقيقه وقام بتزوير محررات رسمية لسحب مبلغ مالى من حساب شقيقه بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 614 لسنة 2019 جنايات العبور، والمقيدة برقم 74 لسنة 2019 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد أ د"، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العبور، فى غضون شهر مارس لعام 2018 بدائرة قسم العبور، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو "إيصال سحب"، والصادر من الموظف المختص بمكتب بريد إسكان العبور وذلك بأن أضاف إلى المحرر توقيع باسم شقيقة المجنى عليـه "محمود أ د"، ونسبه زورا إليه وذلك بقصد استعمال ذلك المحرر فيما زور من أجلة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن احتج بـه لـدى الموظف المختص بصرف المبالغ المالية لمكتب بريد إسكان شباب العبور، وذلك لسحب مبلغ مالى وقدرة 10 ألاف جنيهـا بـدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم توصـل إلى الاستيلاء علـى مبلغ مالى وقدره 10 آلاف جنيه مـن الحساب الخـاص بالمجنى عليـه، وكان ذلك باستخدام اسم كاذب على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه سـرق وثيقـة السفر ورخصة القيادة الخاصين بالمجنى عليـه سـالـف الـذكر وكان ذلـك مـن مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما رفض المجنى عليه "شقيق التهم" التنازل عن القضية، موضحا أن المتهم سرق وثيقة السفر الخاصة به ورخصة قيادته وذهب بهما إلى مكتب بريد إسكان الشباب بالعبور، والتسمى باسمه كذبا مستغلا شـدة الشبه بينهما وسحب مبلغ مالى 10 آلاف جنيه من حسابه والتوقيع على إيصال السحب الخاص بذلك المبلغ ونسبه زورا إليه.