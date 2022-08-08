اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبناني: القبض على شخصين وضبط أسلحة وذخائر خلال مداهمة ببعلبك

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:00 م
الجيش اللبناني: القبض على شخصين وضبط أسلحة وذخائر خلال مداهمة ببعلبك الجيش اللبنانى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش اللبناني عن إلقاء القبض على شخصين خلال مداهمة بمنطقة بعلبك وضبط أسلحة حربية وذخائر بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية.


وأكد الجيش اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أن قوة عسكرية نفذت مداهمة لمنازل مطلوبين بحي الشراونة ببعلبك، حيث تم إلقاء القبض على أحد المطلوبين، بينما تم ضبط الثاني أثناء محاولته الفرار أمام عناصر الدورية.


وأوضح الجيش أنه تم تسليم المضبوطات ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.


جدير بالذكر أن الجيش ينفذ حملات موسعة في عدة مناطق وتحديدا في منطقة "الشراونة" ببعلبك لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين.


لبنان

الجيش اللبناني

مداهمة فى لبنان

منطقة بعلبك

الأوضاع فى لبنان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة