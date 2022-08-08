الجيش اللبناني: القبض على شخصين وضبط أسلحة وذخائر خلال مداهمة ببعلبك

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أعلن الجيش اللبناني عن إلقاء القبض على شخصين خلال مداهمة بمنطقة بعلبك وضبط أسلحة حربية وذخائر بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية.



وأكد الجيش اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أن قوة عسكرية نفذت مداهمة لمنازل مطلوبين بحي الشراونة ببعلبك، حيث تم إلقاء القبض على أحد المطلوبين، بينما تم ضبط الثاني أثناء محاولته الفرار أمام عناصر الدورية.



وأوضح الجيش أنه تم تسليم المضبوطات ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.



جدير بالذكر أن الجيش ينفذ حملات موسعة في عدة مناطق وتحديدا في منطقة "الشراونة" ببعلبك لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين.