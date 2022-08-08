اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:14 ص
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الجيش الروسي يعلن تدمير 45 ألف طن من الذخيرة بمنطقة ميكولاييف الأوكرانية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:00 ص
الجيش الروسي يعلن تدمير 45 ألف طن من الذخيرة بمنطقة ميكولاييف الأوكرانية قصف - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر ترسانة أسلحة تحوي 45 ألف طن من الذخيرة قدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا في منطقة ميكولاييف.

وذكرت الوزارة -حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن "الجيش الروسي دمر في منطقة ميكولايف ترسانة أسلحة، حيث تم تخزين 45000 طن من الذخيرة، تم تزويد الجيش الأوكراني بها مؤخرا من قبل حلف الناتو".

وأشارت إلى أنه "تمت إصابة 3 مواقع قيادة، بما في ذلك كتيبة من اللواء الآلي الأوكراني 66 في منطقة أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي 109 في منطقة بيريستكا في دونيتسك، فضلا عن القوى العاملة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني في 173 مقاطعة".

وأوضحت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنات كراسنوي، تشيرفوني يار، ديبروفنو، بيتروبافلوفكا في منطقة خاركوف، ستاروميكايلوفكا، ريفنوبل ، مالينوفكا في دونيتسك".

كما أشارت إلى أن الطيران الروسي قضى على أكثر من 100 من النازيين الأوكرانيين في خاركوف، وحوالي 200 عسكري أوكراني في دونيتسك.

 


وزارة الدفاع الروسية

الجيش الروسي

أسلحة

حلف شمال الأطلسي

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