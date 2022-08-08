الجنايات تحكم بالمؤبد على عاطل لاتهامه بالاتجار في الهيروين والحشيش بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1839 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1175 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "خالد س ر"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته كمية من تلك المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.