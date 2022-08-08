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التعليم: شهادات نجاح مؤمنة ضد التزوير لطلاب الثانوية العامة تصل المدارس الخميس

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:35 ص
التعليم: شهادات نجاح مؤمنة ضد التزوير لطلاب الثانوية العامة تصل المدارس الخميس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة سوف تصل المدارس يوم الخميس المقبل، موضحة أنه يجري حاليا طباعة شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة، بطريقة مؤمنة ومميكنة ضد عمليات التزوير أو التلاعب فيها بأي طريقة كانت، مضيفا "مستحيل تتزور أو يتلعب فيها".
 
وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة التظلم على نتيجة الامتحانات ولمدة 10 أيام إلكترونيا.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، موضحة أنه يقدم طلب التظلم اليوم الاثنين وتتم أعمال التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا وتحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ويتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.
 
 

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