التعليم: تدريب المعلمين على تغيرات المناخ لرفع وعى الطلاب للحفاظ على البيئة

كتب ــ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم تصميم حقائب تدريبية على التغير المناخى والتنوع البيولوجى، وسيتم تدريب المعلمين عليها فى المحافظات، ووجه الشكر للمعلمين الذين قاموا بإعداد الحقائب التدريبية، موضحا أنه سيتم تعريف المعلمين بمصطلحات ومفاهيم بيئية، قائلا: كل معلم يطابق ويدمج هذه المفاهيم مع المنهج الدراسى، لأن المنهج الأساسى لا يتحمل إضافة منهج خاص بالبيئة والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه سيتم قياس مدى التدريب على وعى الطلاب وسلوكياتهم الخاصة بالبيئة.

من جانبه، قال الدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه تم إعداد حقيبة تدريبية تحت عنوان دعم مهارات المعلمين فى تنمية وعى الطلاب فى التغيرات المناخية"، موضحا أن الهدف من هذه الحقيبة نقل الوعى البيئى داخل البيئة المدرسية، لافتا إلى أنه يوجد حقيبتان الأولى بالمعلمين والثانية بمديرى المدارس، وتسلط هذه الحقائب الضوء على كيفية نقل الوعى البيئى للطلاب والحفاظ على البيئة، ونستهدف تدريب 350 ألف عضو هيئة تدريس على مستوى الجمهورية بالتغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور محمد جاد، أنه يتم تفعيل الأنشطة الموجودة داخل الحقائب التدريبية على سبيل المثال زرع شجرة فى المدرسة فى إطار تفعيل الوعى المناخى للمحافظة على البيئة، موضحا أنه سيتم منح شهادات معتمدة للمدربين فى المتغيرات المناخية.