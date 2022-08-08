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التعليم تتيح من اليوم ولمدة 10 أيام التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

الإثنين، 08 أغسطس 2022 02:00 ص
التعليم تتيح من اليوم ولمدة 10 أيام التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 وزارة التريبة والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة التظلمات على نتيجة الامتحانات ولمدة 10 أيام إلكترونيا.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، موضحة أنه يقدم طلب التظلم اليوم الاثنين وتتم أعمال التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا وتحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ويتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.
 
 
 

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس



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