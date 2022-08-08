اليوم السابع
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التعليم: اعتماد 150 مدربا لتدريب المعلمين على الاستدامة البيئية وتغير المناخ

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:50 م
التعليم: اعتماد 150 مدربا لتدريب المعلمين على الاستدامة البيئية وتغير المناخ وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المشاريع التى يقدمها طلاب مدارس المتفوقين مرتبطة بالتحديات الموجودة فى البيئة مثل المياه والبيئة وغيرها، موضحا أن الاستثمار فى الطلاب مهم، لأن الوزارة لديها 25 مليون طالب فى مدارسها ومن ثم تدريب المعلمين على حقيبة التغير البيئى والذى ينعكس أثره على الطلاب سوف تنتج عنه آثار مهمة فى قضية التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
 
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن المعلم هو الأساس فى المنظومة التعليمية ومن ثم أصبحت التنمية المهنية لهم مطالبا أساسيا وفق رؤية مصر 2030، كما أنه فى النظام الجديد للتعليم أصبح التدريب والتنمية مهم لنجاح النظام الجديد للتعليم وتأتى قضية الوعى وخاصة الوعى الاجتماعى والاقتصادى ومن ثم تم تدريب المعلمين على المشروعات القومية.
 
وأوضح أنه يتم اعتماد 150 معلما كمدربين معتمدين للتدريب على حقيبة التدريبات المناخية والتغيرات والتنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية.
 
 

التربية والتعليم

الاستدامة البيئية

التغيرات المناخية

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