التصريح بدفن جثة طفلة 3 سنوات لقت مصرعها غرقا بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

لقيت طفلة في الثالثة من العمر مصرعها بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بغرق طفلة بإحدى الترع بدائرة المركز وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة ياقين ر ج 3 سنوات إلى المستشفي المركزي بدار السلام وتقيم دائرة مركز دار السلام " جثة هامدة " إدعاء غرق

وبسؤال جدها المدعو جمعه م 64 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء لهو حفيدته علي حافة الترعة المجاورة للمنزل بذات الناحية أنزلقت قدمها وسقطت بها مما أدي لغرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.