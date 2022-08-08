التحفظ على طن دواجن مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1,03 طن "دواجن كاملة ومقطعات دواجن" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى داخل محل لتجارة السلع الغذائية لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "الدواجن"، وذلك لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة المحال والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1,03 طن "دواجن كاملة ومقطعات دواجن" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.