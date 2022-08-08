البنتاجون: مليار دولار دعم عسكري جديد لأوكرانيا يشمل أسلحة تستخدم لأول مرة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين، عن حزمة إضافية من الأسلحة والمساعدة الأمنية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في أحدث جولة من المساعدات العسكرية.
وفقًا لبيان صادر عن البنتاجون، يعد هذا "أكبر سحب منفرد للأسلحة والمعدات الأمريكية" منذ أغسطس 2021 باستخدام السلطات الرئاسية لسحب المخزونات العسكرية الأمريكية. يمثل هذا السحب رقم 18 من قبل البنتاجون.
وستشمل الحزمة لأول مرة ذخائر لأنظمة الصواريخ الوطنية المتقدمة أرض - جو، وهي نظام دفاع جوي أمريكي نرويجي يحتاجه الأوكرانيون لإسقاط صواريخ كروز الروسية وقد يستغرق نقل منظومة NASAMS بضعة أيام، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي.
من المتوقع أن تصل أول منظومة من النرويج، التي يمكنها توصيله إلى أوكرانيا بشكل أسرع من الولايات المتحدة.
تركز حزمة المساعدة هذه بشكل كبير على الذخيرة والأسلحة الإضافية التي استخدمتها القوات الأوكرانية بنجاح ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وهناك ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) ، و75000 طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم و1000 من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وهذا هو أول نقل تم الإعلان عنه منذ يونيو إلى جانب المئات من أسلحة AT4 المضادة للدروع.
أصدرت الإدارة الأمريكية بشكل دوري المساعدة للأوكرانيين، وتسمح أنظمة الصواريخ للقوات الأوكرانية بضرب أهداف من مسافات أطول ، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الأوكرانيين التزموا بعدم استخدام الأنظمة لضرب أهداف في روسيا.
وقال بلينكين في وقت سابق ، إن الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع الحلفاء والشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد العدوان الروسي .. التزامنا تجاه شعب أوكرانيا لن يتزعزع. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا ".
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