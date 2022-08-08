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البنتاجون: مليار دولار دعم عسكري جديد لأوكرانيا يشمل أسلحة تستخدم لأول مرة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 08:34 م
البنتاجون: مليار دولار دعم عسكري جديد لأوكرانيا يشمل أسلحة تستخدم لأول مرة بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين، عن حزمة إضافية من الأسلحة والمساعدة الأمنية بقيمة ‏مليار دولار لأوكرانيا في أحدث جولة من المساعدات العسكرية.‏
 
وفقًا لبيان صادر عن البنتاجون، يعد هذا "أكبر سحب منفرد للأسلحة والمعدات الأمريكية" منذ ‏أغسطس 2021 باستخدام السلطات الرئاسية لسحب المخزونات العسكرية الأمريكية. يمثل هذا ‏السحب رقم 18 من قبل البنتاجون.‏
 
وستشمل الحزمة لأول مرة ذخائر لأنظمة الصواريخ الوطنية المتقدمة أرض - جو، وهي نظام دفاع جوي ‏أمريكي نرويجي يحتاجه الأوكرانيون لإسقاط صواريخ كروز الروسية وقد يستغرق نقل منظومة ‏NASAMS‏ بضعة أيام، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي.‏
 
من المتوقع أن تصل أول منظومة من النرويج، التي يمكنها توصيله إلى أوكرانيا بشكل أسرع من الولايات ‏المتحدة.‏
 
تركز حزمة المساعدة هذه بشكل كبير على الذخيرة والأسلحة الإضافية التي استخدمتها القوات الأوكرانية ‏بنجاح ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.‏
 
وهناك ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (‏HIMARS‏) ، و75000 طلقة من ذخيرة ‏المدفعية عيار 155 ملم و1000 من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.‏
 
وهذا هو أول نقل تم الإعلان عنه منذ يونيو إلى جانب المئات من أسلحة ‏AT4‎‏ المضادة للدروع.‏
 
أصدرت الإدارة الأمريكية بشكل دوري المساعدة للأوكرانيين، وتسمح أنظمة الصواريخ للقوات الأوكرانية ‏بضرب أهداف من مسافات أطول ، على الرغم من أن ‏المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الأوكرانيين ‏التزموا بعدم استخدام الأنظمة لضرب أهداف في روسيا.‏
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وقال بلينكين في وقت سابق ، إن الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع الحلفاء والشركاء من ‏أكثر من 50 ‏دولة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ‏ضد العدوان ‏الروسي .. التزامنا تجاه شعب أوكرانيا لن يتزعزع. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا ".‏
 
 

الولايات المتحدة

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