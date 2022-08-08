البنتاجون: روسيا خسرت 70 إلى 80 ألف ضحية في حرب أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

قال مسؤول في البنتاجون إن الجيش الروسي تكبد ما بين 70 و 80 ألف ضحية منذ أن هاجم أوكرانيا ‏لأول مرة في أواخر فبراير.‏

قال كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية للصحفيين "الروس يتكبدون عددا هائلا من ‏الضحايا."‏

وتابع: "هناك الكثير من الضباب في الحرب ولكني أعتقد أنه من الآمن القول بأن الروس ربما يكونون قد ‏قتلوا 70 أو 80.000 ضحية في أقل من ستة أشهر. الآن ، هذا مزيج من القتلى أثناء العمل والجرحى في ‏العمل وقد يكون هذا الرقم أقل قليلاً ، أو أعلى قليلا"‏

عدد الضحايا الروس أعلى من التقديرات الأمريكية السابقة، قدر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام ‏بيرنز أواخر الشهر الماضي أن 15 ألف روسي قتلوا في أوكرانيا وأصيب حوالي 45 ألفا.‏

ومع ذلك ، اعترف بيرنز بأن التقديرات الاستخباراتية للضحايا في ساحة المعركة هي "دائمًا نطاق" ، و "لا ‏يوجد عدد مثالي".‏

من المحتمل أن تكون روسيا قد تراكمت الجزء الأكبر من خسائرها في المرحلة الأولى من غزوها ، عندما ‏حاولت السيطرة على كييف والمناطق الغربية من أوكرانيا اعتبارًا من 24 فبراير مثل دونباس ، باستخدام ‏أسلحة بعيدة المدى لضرب الأهداف.‏

وقال كال إن عدد الضحايا الروس "لافت للنظر" بالنظر إلى أن موسكو "لم تحقق أيًا من أهداف فلاديمير ‏بوتين" منذ غزو أوكرانيا قبل ستة أشهر، وارجع الأرقام الصارخة إلى معنويات أوكرانيا وإرادة القتال ، والتي ‏قال إنها "لا جدال فيها ، وأعتقد أنها أعلى بكثير من الروح المعنوية المتوسطة والإرادة للقتال من الجانب ‏الروسي".‏

وأضاف كال: "أعتقد أن هذا يمنح الأوكرانيين ميزة كبيرة".‏