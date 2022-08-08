البرهان يؤكد موقف السودان الثابت في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب

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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن السودان ظل يلعب دوراً كبيراً ورائداً في العمل من أجل استقرار وأمن القارة الأفريقية من خلال تصديه لظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك اعتماداً على جهوده وإمكاناته الذاتية وتعاونه مع الأصدقاء والأشقاء من أجل تحقيق السلم والأمن على المستوى الأفريقي والدولي، مؤكدا موقف السودان الثابت والقاطع في إدانة كافة أشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية.



وأوضح البرهان، في كلمته اليوم بالجلسة الافتتاحية لورشة دور التحصين والمعالجة الفكرية في مكافحة الإرهاب، والتي نظمها جهاز المخابرات العامة في الخرطوم بالتنسيق مع لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (السيسا)، أن انعقاد هذه الورشة يأتي متزامنا مع استشراف السودان لمرحلة جديدة، يتطلع فيها الشعب السوداني، بشغف، إلى توافق وطني شامل، تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية، للإسهام في تشكيل حكومة مدنية كاملة، تتولى استكمال مسيرة المرحلة الانتقالية والترتيب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.