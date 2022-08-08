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الامم المتحدة ترحب بنجاح الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:52 ص
الامم المتحدة ترحب بنجاح الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة قصف غزة - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، بالجهود المصرية للتوسط لاستعادة الهدوء في قطاع غزة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة ببذل كل ما في وسعها لإنهاء التصعيد المستمر.

نجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.

وأفاد مصدر مسئول، الأحد، أنه فى إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية فى قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالى وفى ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من ساعت 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 ( بتوقيت فلسطين).

وتبذل مصر جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدى فى أقرب وقت ممكن.

كانت مصادر مصرية مسئولة قد أكدت اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد فى قطاع غزة، ونقلت قناة أكسترا نيوز عن مصادر مصرية مسئولة تأكيدها اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى فى قطاع غزة.

وأكدت المصادر المصرية للقناة، أن اتصالات مصرية مكثفة خلال استمرار القاهرة فى جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.

وذكرت مصادر مصرية مسئولة، أن القاهرة تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار، وتزامن ذلك مع إعلان مسئول فلسطينى، أن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.

 


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