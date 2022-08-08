اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعتمد 76 مليون يورو لانتقال مناخي عادل في النمسا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:39 م
الاتحاد الأوروبى يعتمد 76 مليون يورو لانتقال مناخي عادل في النمسا المناخ
كتبت: هناء أبو العز

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اعتمدت المفوضية الأوروبية، خطط الانتقال الإقليمية العادلة للنمسا مع أول تمويل في إطار صندوق الانتقال العادل بقيمة 76 مليون يورو، حيث تتلقى النمسا ما مجموعه 136 مليون يورو  للمساعدة في التأكد من أن الانتقال إلى الحياد المناخي، لا يترك أي شخص يتخلف عن الركب في الاقتصاد المحلي النمساوي والمجتمع. 
 
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الأوروبية الخضراء ، فرانس تيمرمانز : إن اعتماد خطة الانتقال العادل النمساوية مع الدفعة الأولى من JTF هي أخبار جيدة للنمسا، والاقتصاد الأخضر هو مستقبلنا وصندوق الانتقال العادل موجود هنا لدعم الانتقال الأخضر السلس والعادل في مناطق النمسا التي تواجه أشد مسار نحو الحياد المناخي .
 
وقالت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا  فيريرا : يسعدني جدًا أن أرى اعتماد الخطة والتخصيص الأول من صندوق الانتقال العادل للنمسا، وسيعمل هذا البرنامج على تعزيز الابتكار والبحث لتعزيز التحول المناخي مع التأكد في نفس الوقت من عدم تخلف أحد عن الركب في عملية الانتقال هذه .
 
وتقع المناطق والبلديات النمساوية التي تشهد تحولًا كبيرًا والتي ستتلقى الدعم من JTF في النمسا العليا ، وكارينثيا ، والنمسا السفلى ، وستيريا، حيث  تتمتع هذه المناطق بحضور قوي للصناعات كثيفة الكربون مثل المعادن والورق والأسمنت والمواد الكيميائية.
 
وستخلق الخطة فرص عمل وتحد من خسائر الوظائف المرتبطة بالتحول الأخضر، وسيتم ذلك من خلال الاستثمار في تطوير نماذج أعمال جديدة ومناطق أعمال خضراء مستدامة مصاحبة بشكل استباقي للشركات في عملية الانتقال الخاصة بهم.
 
 

المفوضية الاوروبية

النمسا

التحول الأخضر

الحياد المناخى

التغيير المناخى



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