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الأمم المتحدة: مصر تجهز الطلاب لسوق العمل مستقبلا من خلال تطوير التعليم

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:11 م
الأمم المتحدة: مصر تجهز الطلاب لسوق العمل مستقبلا من خلال تطوير التعليم أرشيفية
كتب إبراهيم حسان

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قال نزار سامي، مدير برنامج الابتكار بالبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، إن بناء ثقافة التعلم أهم من ثقافة التعليم، لذلك باتت المجالات الزراعية قائمة على مجالات التطبيقات التكنولوجية حاليا.
 
أضاف نزار سامي، في لقائه ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن التكنولوجيا مهمة جدا في قياس نسبة الرطوبة والحموضة والمياه وغيرها من المكونات الرئيسية للزراعة، لذا يحتاج سوق العمل كل الوظائف وبالتالي فأن كل الكليات لها فائدة.
 
وتابع أن مدير برنامج الابتكار بالبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، أن المستقبل يتم بنائه حاليا، فيجب على الطلاب أن يستثمرون ما يتعلموه حاليا في المستقبل، مضيفا: "وزارة التربية والتعليم تقوم بمجهود كبير جدا لإعادة رسم الصورة الذهبية للتعليم الفني، لاسيما وأن القيادة السياسية تعلم مدى أهمية جاهزية الطلاب لسوق العمل مستقبلا".
 
وأكمل: "قدراتنا وإمكانياتنا في التكنولوجيا كبيرة، والدولة اتجهت لإنشاء الجامعات التكنولوجية لمواكبة التطور الهائل حول العالم، والمنح التي تقدمها وزارة الاتصالات مهمة ومتاح لكل المستويات وتتضمن دورات تدريبية تخدم الطلاب".
 
 

نزار سامى

الامم المتحدة

سوق العمل

التكنولوجيا

تكنولوجيا المعلومات

التعليم في مصر



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