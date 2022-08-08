الأزهر: فوز الطالبة لُجين محمد بالمركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة العربى

كتب ـ لؤى على

أعلن الأزهر الشريف فوز الطالبة لُجين محمد سمير، بطلة تحدي القراءة العربي، والحاصلة على المركز الأول في تصفيات الأزهر الشريف الموسم السادس 2021/2022.



الطالبة لُجين محمد

ونظم الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتكريم الطلاب الفائزين في الموسم السادس لمشروع تحدي القراءة العربي، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، و سارة النعيمي، مدير مكتب مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على رأس اللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من علماء وقيادات الأزهر ومعلميه وطلابه.

وافتتح وكيل الأزهر فعاليات الاحتفال الذي شهد تكريم أبناء الأزهر المتفوقين، وإعلان الفائز بالمركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر في تصفيات دبي للموسم السادس، فضلا عن الإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر، بالإضافة إلى الإعلان عن المنطقة الفائزة من بين المناطق الأزهرية المختلفة كأفضل منطقة حققت إنجازًا في هذا الملف.

كما استعرض الحفل الجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمشروع تحدي القراءة العربي بالأزهر الشريف واللجان التنسيقية بالمناطق الأزهرية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استعراض نسب مشاركة الطلاب والمعاهد الأزهرية في الموسم الحالي بالمقارنة بالأعوام السابقة.