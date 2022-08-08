افتتاح أعمال تطوير صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات ببورسعيد نهاية الشهر الجاري

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، الاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشهد أعمال تطوير مكثفة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للاعبي النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام للمساعد، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد والمسئولين عن أعمال التطوير.

وأعلن محافظ بورسعيد، عن افتتاح أعمال التطوير الجارية بالصالة بنهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ستنضم للملعب المخصص لدوري الشركات خلال سبتمبر المقبل، وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف العمل في تطوير النادي على أعلى درجة من الكفاءة، وتزويده بأحدث الأجهزة الرياضية ، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضاف أن التطوير يجري بصورة متكاملة وعلى أعلى مستوى وهو أقل شيء يتم تقديمه لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليًا في جميع المحافل والبطولات الدولية التي يشاركون فيها.