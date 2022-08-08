اليوم السابع
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اعرف تفاصيل فعاليات مكتبة الإسكندرية خلال الأسبوع الجارى

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:00 ص
اعرف تفاصيل فعاليات مكتبة الإسكندرية خلال الأسبوع الجارى محاضرة "عمارة الفضاء"
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية، عددا من الفاعليات هذا الأسبوع، حيث تنظم المكتبة من خلال مكتبة الطفل محاضرة وورشة عمل لأولياء الأمور والأطفال بعنوان "فن تعامل الكبار في حل مشكلات الصغار"، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 9 أغسطس 2022 من الساعة الحادية عشر صباحاً إلى الواحدة ظهراً.

الحجز تليفونيًّا، من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة مساءً.

للحجز والاستعلام؛ يُرجى الاتصال بمكتبة الطفل.

تليفون: 4839999 (203) + داخلي: 1628

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر محاضرة بعنوان "عمارة الفضاء" وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 في تمام الساعة 3 مساء بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يلقي المحاضرة الدكتور سامر السياري أستاذ مساعد الهندسة المعمارية بجامعة بيروت العربية وأحد رواد علم هندسة الفضاء في الشرق الأوسط.

المحاضرة مفتوحة للجمهور وناشدت المكتبة الرواد عند الحضور الالتزام بالاحتياطات الوقائية تجاه كوفيد 19


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

فاعليات مكتبة الاسكندرية

محاضرات مكتبة الاسكندرية



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