اصطفاف كوكب الزهرة وألمع نجمين بـ"التوأمان" فى مشهد بديع فجر الأربعاء

يرصد بسماء مصر والوطن العربي اصطفاف كوكب الزهرة مع ألمع نجمين في كوكبة التوأمان قبل شروق الشمس يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، وكذلك في اليوم التالي الخميس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عند النظر نحو الأفق الشرقي سيلاحظ أن كوكب الزهرة يتألق بشكل ساطع أسفل يمين النجم رأس التوأم المؤخر (بولوكس)، أحد النجمين الساطعين في كوكبة التوأمان، اما النجم الآخر هو رأس التوأم المقدم (كاستور) ويجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل لرؤية كوكب الزهرة الذي سيكون على ارتفاع أقل.

وعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 88% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهرى يصغر نظرا لابتعادة عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصة تدريجياً .

إن ظاهرة الاصطفاف تحدث عندما تظهر مجموعة من الأجسام السماوية في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض.