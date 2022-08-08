اليوم السابع
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استمرار صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:00 م
استمرار صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة صرف معاشات - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي  فى صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعى،  وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة. 
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول على "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين على هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، ويستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، كما يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية وفى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 
 ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروباً في 12.
 
 
 
 

التضامن

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المعاشات



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