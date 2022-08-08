اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استشهاد طفلة فلسطينية إثر إصابتها بقصف إسرائيلي شمال غزة قبل يومين

الإثنين، 08 أغسطس 2022 03:26 م
استشهاد طفلة فلسطينية إثر إصابتها بقصف إسرائيلي شمال غزة قبل يومين قصف قطاع غزة - أرشيفية
أ ش أ

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استشهدت طفلة فلسطينية (10 أعوام)، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي قبل يومين على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: إن الطفلة حنين وليد أبو قايدة استشهدت متأثرة بإصابتها الخطيرة في قصف إسرائيلي كان استهدف سيارة مدنية في منطقة أم النصر في بيت حانون، وأدى لاستشهاد والدتها.


وكان قطاع غزة تعرض على مدى الأيام الثلاثة الماضية لعدوان إسرائيلي أدّى إلى استشهاد 44 مواطنًا، بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، وإصابة 36 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى تدمير ممنهج للممتلكات الخاصة والعامة، والبنية التحتية.


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فلسطين

استشهاد طفلة فلسطينية

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