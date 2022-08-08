استخراج 150 بطاقة رقم قومى لفتيات وسيدات وذوى الهمم مجانا بقرية بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 150 بطاقة رقم قومى مجانية لسيدات وفتيات وذوى الهمم بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، والدكتورة هويدا بلتاجى، مدير مركز شباب شنو، وعدد من القيادات النسائية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لفرع المجلس القومى للمرأة والسجل المدنى ومديرية أمن كفر الشيخ، لحرصهم على للانتقال بالسيارة التى خصصتها المحافظة، للقرى المتعددة والمنازل لتصوير السيدات الغير قادرات" فتيات وسيدات وكبار السن"، وذوى الهمم، لاستخراج بطاقات الرقم القومى لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة مجاناً.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، يواصل المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ استمرار استخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات بمراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن، مجانا، وذوى الهمم.

وأضافت شاكر، تم استخراج 150 بطاقة رقم قومى مجانية لسيدة وفتاة وكبار السن وذوى الهمم من السيدات، وسبق استخراج 500 بطاقة رقم قومى بالقرية فى المرحلة الأولى، ويبذل المجلس القومى قصارى جهده فى استخراج المزيد من بطاقة الرقم القومى المجانية، خلال قوافل متعددة تجوب القرى.