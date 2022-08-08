إغلاق 15 منشأة مخالفة وضبط 616 حالة إشغال متنوع فى حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة الدورية والمفاجئة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى كما أكد سيادته علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية، والمتابعة الدورية لردع المخالفين

وفي هذا الصدد ، شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة استهدفت مناطق خليل حمادة وخالد بن الوليد ، شارع عمر بن عبد العزيز، إسكندر إبراهيم وملك حفني وجمال عبد الناصر وش مسجد سيدي بشر والبكباشي العيسوي وش الاكاديميه وأسفرت الحملة عن غلق 12 منشأة تجارية وتحرير عدد 5 محاضر متنوعة وضبط عدد 290 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 142 الف جنيه.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية وازالة الاشغالات شملت منطقتي كرموز ومينا البصل بشوارع النخيل ، الطابيه ، غيط العنب ، المكس وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 منشآت تحرير 25 محضر متنوع وضبط عدد 20 حالة إشغال متنوع.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة شملت شوارع المهدي العباسي، محرم بك، الاسكندراني، بدوي ،شجرة الدر ،المهدي العباسي ،محمد باشا يكن، ايزيس ،جميل ثابت ، النجوم ، القمر، الشموس،كوم الدكه، رستم أفندي ،المحروقي، فؤاد وأسفرت عن ضبط عدد 55 حالة إشغال متنوع.

وواصل حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملاته لإزالة الاشغالات شملت شوارع عبد الرحمن شكرى وجميلة بوحريد وياقوت الحموي ورشاد شفيق وعزيز انطوان وشارع عبد السلام عارف شارع 16 وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 65 حالة إشغال متنوع.

وشهد حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية وازالة الاشغالات استهدفت الحملة ميدان عرابي والتحرير وشارع فرنسا، النصر وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير عدد 18 محضر متنوع وضبط عدد 71 حالة إشغال متنوع.

بينما قام حى المنتزه ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملة مكبرة لازالة الاشغالات شملت شارع 24 منطقة الفضالي وش ملك حفني والسيوف وصلاح الدين شعبان وخليل حماده وش الاكاديميه ، نطاق 45 الدولي ، و منطقة المعمورة الشاطئ ، و شارع النبوي المهندس ، العصافرة بحري وأسفرت الحملة عن ضبط 115 حالة إشغال متنوع و27 شيشة وفرض غرامات فورية تقدر ب 29 الف جنيه .

وفي حي العجمي شن المختصون حملة مكبرة برئاسة السيد موسى بشوارع البيطاش والهانوفيل وطريق إسكندرية مطروح، ومنطقة النخيل وذلك لإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوع وتغريم عدد من المخالفين وإنذار آخرين.



حملات الاحياء



حملات الاسكندرية



حملات مكبرة



