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إعلام القاهرة تشكر الدكتورة هويدا مصطفى بعد انتهاء فترة عمادة الكلية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:26 ص
إعلام القاهرة تشكر الدكتورة هويدا مصطفى بعد انتهاء فترة عمادة الكلية الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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وجهت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الشكر إلى الدكتورة هويدا مصطفى، لما بذلته من جهد ونجاح للنهوض بمكانة الكلية خلال فترة توليها منصب عميد الكلية، وانتهاء الفترة الرسمية لعمادة الكلية متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.
 
كما هنأت الكلية الدكتورة  حنان جنيد بمناسبة تكليفها بتولي منصب قائم بأعمال عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة متمنين  لها التوفيق والسداد في المنصب الجديد.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارا بتكليف الدكتورة حنان جنيد قائما بعمل عميد لكلية الإعلام بالجامعة.

جامعة القاهرة

اعلام القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى



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