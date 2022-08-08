إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال الإسبانى المشترك برئاسة ماجد المنشاوى

كتب: إسلام سعيد

أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإسبانى برئاسة ماجد المنشاوى، وعضوية المهندس محمد الخشن، وحسن نوح، والدكتور أسامة السعيد، والمهندس عمرو قنديل، وناجى تومة، والمهندس سامر رياض، والمهندس فاضل مرزوق، والمهندس حازم وجدى، وأحمد الوكيل، والمهندس محسن أبو الذهب، والمهندس عماد السويدى، والمهندس خليل إبراهيم، وكريم نجار، وهشام جزر، ومحمد حسنين، والدكتور علاء عرفة، وعلاء دياب.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأسبانى يأتى فى إطار العلاقات الاقتصادية القوية التى تربط البلدين والتى ستزداد قوتها بتفعيل دور مجلس الأعمال إذ ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2021 إلى 2 مليار و851 مليون دولار، مقابل 2 مليار و211 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة 29%، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصرى بالمجلس يضم مجموعة كبيرة من الكوادر والخبرات فى مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر وأسبانيا.

ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، حيث قام رئيس الوزراء الأسبانى بزيارة مصر خلال شهر ديسمبر الماضى والتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تم عقد منتدى الأعمال المصرى الأسبانى بحضور رئيسا الوزراء فى البلدين، إلى جانب مشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال المصرى والأسبانى، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تعكس حرص المسئولين بالدولتين على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.