إصابة 6 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر إسماعيلية- اتجاه الإسماعيلية"، نطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "مصر- الإسماعيلية"، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة وهم كل من "فتحى ح ع " 42 عاما مقيم القاهرة، مصابا بكسر بالفخذ الايسر، ونجليه" عبد الرحمن" 14 عاما و" يوسف" 13 عاما و" وليد ع ع " و" تيسير ع " 23 عاما مصابون بسحجات وكدمات.

وذلك نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص إثر اختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.