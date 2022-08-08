اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:08 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 08:39 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا حادث تصادم
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالمنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق رأس غارب الشيخ فضل، المار على محافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

مديرية الامن

ادارة المرور

حادث طريق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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