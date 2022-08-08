اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة مسن سقط من قطار بمحطة أبوتشت في قنا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:34 م
إصابة مسن سقط من قطار بمحطة أبوتشت في قنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب مسن ببتر في الساق، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقله إلي المستشفى

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة مسن سقط من قطار في محطة أبوتشت ما بين الرصيف والقطار، وأسفر ذلك عن إصابته ببتر في الساق اليمنى، وتبين إصابة عز مطاوع، 61 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم

 


اصابة شخص

محطة ابوتشت

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة