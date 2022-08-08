إصابة مسن سقط من قطار بمحطة أبوتشت في قنا

قنا- صابر سعيد

أصيب مسن ببتر في الساق، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقله إلي المستشفى



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة مسن سقط من قطار في محطة أبوتشت ما بين الرصيف والقطار، وأسفر ذلك عن إصابته ببتر في الساق اليمنى، وتبين إصابة عز مطاوع، 61 عاما.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم



