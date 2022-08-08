إصابة عامل بصعق كهربائي أثناء عمله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب عامل بحروق متعددة من الدرجة الثالثة إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء العمل، وتم نقل إلى مستشفى اولاد صقر المركزى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



وتلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزى بوصول" عبد الرحمن ال ع" 20 عاما مصابا بحرق كهربائي باليد اليسرى والقدمين من الدرجة الثالثة.



وتبين من التحريات أثناء قيامه بالعمل داخل محطة الصرف الصحى بقرية بنى منصور، تعرض لصعق كهربائي، وتم نقله للمستشفي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.





