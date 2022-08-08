اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تطرد إكوادوريا بعد قضاء 20 عاما فى سجن إسبانى لاعتدائه على 5 نساء

الإثنين، 08 أغسطس 2022 05:02 م
إسبانيا تطرد إكوادوريا بعد قضاء 20 عاما فى سجن إسبانى لاعتدائه على 5 نساء الشرطة الإسبانية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الإسبانية، إنه تم طرد مواطن إكوادوري إلى بلاده بعد أن أمضى 20 عاما في السجن بإسبانيا لاعتدائه جنسيا على خمس نساء، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وصدرت العقوبة بتهمة الاعتداء الجنسي على هؤلاء النساء في عام 2002 في مدينة سرقسطة الإسبانية، حيث أفادت الشرطة الإسبانية أنه سرقهن بعنف وأن إحداهن أصيبت بجروح نتيجة الضرب بعد الاعتداء.

وهذا الرجل، الذي وصل إلى إسبانيا في عام 2000، حُكم عليه في عام 2006 بالسجن 70 عامًا عن جميع الجرائم التي أبلغ عنها ضحاياه الخمسة، وفقًا للشرطة.

وبعد أن أمضى أقصى مدة سجن ينص عليها القانون الإسباني، نقلته الشرطة السبت الماضي إلى مطار مدريد لنقله بالطائرة إلى كيتو، مع حظر العودة إلى إسبانيا لمدة 10 سنوات.

 

 

 


اسبانيا

الاكوادور

السرقة

جريمة

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

بسبب الحر وارتفاع أسعار أكياس التغليف.. متاجر إسبانيا تقيد شراء مكعبات الثلج

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:08 ص

من قطعها ليلا لحظر رى الحدائق وغسل السيارات.. أوروبا تغلق صنابير المياه لترشيد الاستهلاك.. الحلاقة بغسلة واحدة فى إيطاليا وغرامة 500 يورو لمصففى الشعر.. إسبانيا تمنع الاستحمام على الشواطئ..وفرنسا تقيد الاستخدام

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص

الشك بالإبرة لغز جديد يحير أوروبا.. شكاوى من تعرض نساء وفتيات للوخز فى النوادى الليلية.. سلطات إسبانيا تحقق فى 50 شكوى.. فرنسا تعتقل مجموعة من الرجال.. وهولندا تحكم على أول شخص مسؤول عن غرز إبرة لامرأة بالسجن

السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 ص

800 شخص خلال أسبوع.. قلق فى إسبانيا بعد ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القرود

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:15 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة