إسبانيا تطرد إكوادوريا بعد قضاء 20 عاما فى سجن إسبانى لاعتدائه على 5 نساء

فاطمة شوقى

قالت الشرطة الإسبانية، إنه تم طرد مواطن إكوادوري إلى بلاده بعد أن أمضى 20 عاما في السجن بإسبانيا لاعتدائه جنسيا على خمس نساء، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وصدرت العقوبة بتهمة الاعتداء الجنسي على هؤلاء النساء في عام 2002 في مدينة سرقسطة الإسبانية، حيث أفادت الشرطة الإسبانية أنه سرقهن بعنف وأن إحداهن أصيبت بجروح نتيجة الضرب بعد الاعتداء.

وهذا الرجل، الذي وصل إلى إسبانيا في عام 2000، حُكم عليه في عام 2006 بالسجن 70 عامًا عن جميع الجرائم التي أبلغ عنها ضحاياه الخمسة، وفقًا للشرطة.

وبعد أن أمضى أقصى مدة سجن ينص عليها القانون الإسباني، نقلته الشرطة السبت الماضي إلى مطار مدريد لنقله بالطائرة إلى كيتو، مع حظر العودة إلى إسبانيا لمدة 10 سنوات.